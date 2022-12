Trecho de rodovia desaba após chuvas, em Sergipe, e pelo menos uma pessoa morre

Trecho da rodovia SE-290 desabou, nesta quarta-feira (30), após fortes chuvas na região entre os municípios de Itabaianinha e Tobia Barreto , em Sergipe. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de três veículos arrastados pela correnteza no trecho em que se abriu uma cratera.

“Os mergulhadores localizaram um caminhão e fizeram o resgate de um homem sem vida dentro do veículo. As buscas seguem por outras possíveis vítimas, já que há a informação de que um outro caminhão também teria sido arrastado pela correnteza. Quando nossas equipes chegaram ao local, quatro vítimas de um carro pequeno já haviam sido resgatadas”, afirmou o supervisor de dia dos Bombeiros, capitão Fabiano Queiroz.

Após serem resgatadas, as vítimas foram levadas ao Hospital de Itabaianinha. Segundo informações apuradas até o momento pela SSP, os veículos que caíram na cratera foram dois caminhões e um carro de passeio .

Equipes de engenharia do Departamento Estadual de Infraestrutura de Sergipe (DER), da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), além do Corpo de Bombeiros, foram ao local.