Morre homem que esfaqueou ex-esposa dentro do local de votação em Aracaju, Sergipe

Morreu o homem que esfaqueou a ex-companheira em um colégio eleitoral em Aracaju (SE), durante o primeiro turno das eleições municipais, neste domingo (6). Ele havia sido baleado por um policial militar à paisana e recebeu atendimento médico, mas não resistiu. As informações são do g1.

O caso aconteceu no Centro de Excelência João Costa. A vítima estava acompanhada do filho de 10 anos e já tinha uma medida protetiva contra o agressor, com quem teve um relacionamento por 14 anos.

A mulher teve cortes nas costas e foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), assim como o ex-companheiro, após o policial atirar contra ele. Ambos foram levados para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

A mulher recebeu atendimento, mas recebeu alta hospitalar. Já o ex-companheiro teve ferimentos por arma de fogo no tórax, membro inferior direito e antebraço direito. Ele não resistiu e veio a óbito no início da noite.