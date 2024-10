Mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro dentro do local de votação em Aracaju, Sergipe

Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro em um colégio eleitoral em Aracaju (SE) neste domingo (6), durante o primeiro turno das eleições municipais. O suspeito foi baleado por um policial militar.

A vítima havia ido para o Centro de Excelência João Costa, na capital sergipana, com a mãe e o filho de 10 anos. Ela já tinha uma medida protetiva contra o suspeito, com quem teve um relacionamento por 14 anos.

Veja também Bahia Mulher cai em buraco coberto por santinhos políticos antes de votar em Salvador Segurança PF registra 6 crimes eleitorais no CE; candidato a vereador por Fortaleza é suspeito de boca de urna

A mãe da mulher, de acordo com informações do g1, afirmou que o homem apareceu com uma faca peixeira no local de votação. A vítima, então, saiu correndo com o filho.

Durante a ação, um policial militar atirou no suspeito, que se feriu gravemente. Já a vítima sofreu cortes nas costas. Ambos foram levados ao hospital por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com o titular da Secretaria da Segurança Pública de Sergipe João Eloy afirmou que “a polícia conseguiu evitar esse feminicídio”.

Ainda segundo a pasta, o homem já havia respondido anteriormente a um inquérito policial, em 2012 por “perturbação de tranquilidade”. Já em 2019, ele foi indiciado por desacato.