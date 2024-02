Vaca invade festa de Carnaval e deixa feridos no Rio Grande do Norte; veja vídeo

Uma vaca invadiu uma festa de Carnaval e deixou três pessoas feridas no último domingo (11), no interior do Rio Grande do Norte. A situação foi registrada na cidade de Pendências, localizada na região Oeste do estado potiguar. As informações são do g1.

Segundo a prefeitura, que confirmou o caso, as pessoas atingidas pela vaca foram encaminhadas ao hospital, onde receberam atendimento médico.

O caso ocorreu durante apresentação da banda Grafith, que passava pelas ruas da cidade em um trio elétrico. No vídeo, é possível observar o animal assustado entre os foliões.

A prefeitura confirmou que o animal ainda colidiu com dois carros. "Olha a vaca", gritou o cantor que estava no trio elétrico, alertando ao público, mas sem conseguir impedir os feridos.

“Com o apoio da polícia, o animal foi retirado da avenida, sem se ferir ou machucar mais ninguém. Até então, não conseguimos identificar o proprietário do animal", pontuou a nota da Secretaria de Comunicação Social de Pendências na segunda-feira (12).



O local, afirmou a prefeitura, estava selado com guarda-corpo e uma equipe de monitoramento, o que surpreendeu o órgão. “Reiteramos aos foliões que tomaremos todas as medidas cabíveis para garantir mais segurança durante os festejos carnavalescos”, finalizou o posicionamento.