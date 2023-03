Prefeitura apura possível caso de racismo em creche no interior do Rio Grande do Norte

A Prefeitura de Assú, localizada no interior do Rio Grande do Norte, divulgou nota, nesta terça-feira (28), informando que está investigando um possível caso de racismo ocorrido em uma creche da cidade.

Vídeo compartilhado pela página "Celebs Potigar", que teria circulado em grupos, mostra uma criança negra lanchando sozinha, em uma mesa separada, afastada dos demais colegas de classe.

O caso aconteceu na creche Monsenhor Américo.

Leia a íntegra da nota:

A Prefeitura do Assú, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, vem por meio da presente nota, informar à toda população acerca de conteúdo compartilhado nas redes sociais apresentando um caso de racismo, ocorrido em uma das Escolas do Município. Após conhecimento da notícia, imediatamente foi iniciado todo o procedimento de medidas administrativas necessárias a serem tomadas, para apuração e elucidação de todos os fatos. Diante disso, comunicamos que a Prefeitura do Assú, repudia veementemente todo e qualquer ato de discriminação racial e estará tomando todas as providências legais cabíveis, dando publicidade à todos os atos realizados do caso.