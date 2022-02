Pescador captura peixe de mais de 100 quilos em Canguaretama, no Rio Grande do Norte

Um peixe de cerca de 100 quilos foi capturado neste domingo (6) por um pescador em Canguaretama, no litoral Sul do Rio Grande do Norte. As informações são do G1.

O peixe é da espécie Camarupim, também conhecido como Pirapema. Gilvan Paulo do Nascimento, de 41 anos, foi o responsável pelo feito e disse que levou cerca de duas horas para tirar o peixe da água, com ajuda de outro pescador.

"Eu peso 55 quilos e tirar um peixe de 100 quilos da água foi luta, foi muita força, e eu ainda precisei da ajuda de outro pescador", disse.

Peixe vendido

Com tamanho médio de 2,25 metros de comprimento, o peixe foi vendido por R$ 500. "Depois apareceram outras pessoas para comprar mais caro, mas aí eu já tinha vendido", disse Gilvan.

No ofício desde criança, o pescador disse que não é a primeira vez que captura um peixe da mesma espécie. Segundo ele, pescou um de tamanho menor no Carnaval do ano 2000.