Candidato passa mal e morre em teste físico do concurso da Polícia Civil, no Rio Grande do Norte

Um candidato sergipano morreu, nesta quarta-feira (1º), após sofrer um mal súbito durante o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. O nome dele não foi divulgado. As informações são do G1.

O homem passou mal no último exercício do teste. Segundo a Polícia Civil, o candidato chegou a receber atendimento médico no local. Em seguida, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (Upa), no município de Esperança.

O candidato morreu na unidade hospitalar durante a madrugada.

Nesta fase do teste, os concorrentes fazem elevação na barra fixa, abdominais, salto horizontalmente e finalizam com uma corrida de 2.100 metros. O último exercício deve ser concluído em até 12 minutos.

Um vídeo mostra o momento em que o homem cai. Ao fundo, é possível ouvir as pessoas gritando e anunciado o tempo para completar a prova. Faltava cerca de 10 segundos.

Segundo a Polícia, ele apresentou exames que comprovavam estar apto para as atividades. A Fundação Getúlio Vargas — banca organizadora do evento — ainda não se pronunciou sobre o caso.