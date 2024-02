Após fuga de dois presos, ministro da Justiça afasta direção de presídio federal no RN

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, decidiu, nessa quarta-feira (14), afastar a direção da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, após a unidade registrar a fuga de dois detentos — a primeira da história do sistema penitenciário federal. Ele ainda determinou a intervenção na unidade.

O afastamento da gestão é imediato, conforme nota divulgada nessa data pela assessoria da Pasta.

Lewandowski já nomeou um interventor para comandar a penitenciária. Segundo o comunicado, o interventor, um policial penal federal, já está em Mossoró. Ele foi para a cidade com o secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia.

Quem são os presos fugitivos

Informações preliminares indicam que Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, naturais do Acre, fugiram da Penitenciária de Mossoró enquanto estavam no banho de sol. A Polícia Federal (PF) irá investigar o caso.

No local, estão membros do alto escalão de facções, que atuam em âmbito nacional e internacional, com origem em estados da região Sudeste do País.

Os fugitivos são apontados como líderes de uma facção criminosa de origem carioca — que tem braços em todos os estados do País, inclusive no Ceará. As informações sobre o histórico criminal dos fugitivos são do portal Uol e do jornal O Globo.

Legenda: Fugitivos foram identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ambos do Acre Foto: Reprodução

A dupla estava presa no Rio Grande do Norte desde setembro do ano passado, após participar de uma rebelião no presídio Antônio Amaro Alves, no Acre, em julho de 2023.

O nome de Deibson — conhecido como "Tatu" ou "Deisinho" — figura em 34 processos na Justiça do Acre. Ele responde por crimes como formação de quadrilha, tráfico de drogas e roubo e já foi condenado a 33 anos de prisão.

Já Rogério, o "Martelo", responde processos pelos crimes de homicídio qualificado, roubo e violência doméstica e tem uma condenação a 5 anos de reclusão, por tráfico de drogas. Ele tem uma suástica (símbolo do nazismo) tatuada na mão.

Fuga alerta autoridades no Ceará

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, em nota, que "a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realiza diligências e reforçou as abordagens na divisa entre o Ceará e o Rio Grande do Norte, após fuga de presos naquele estado. Levantamentos de equipes de inteligência da Pasta e suas vinculadas também são realizados no intuito de auxiliar os trabalhos desenvolvidos pelo Rio Grande do Norte".

Uma fonte da Inteligência à secretaria cearense, que não quis se identificar, afirmou ao Diário do Nordeste que o policiamento foi reforçado nos municípios de Aracati, Limoeiro do Norte e Russas, que ficam próximos ao Rio Grande do Norte.