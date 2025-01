Acidente de quadriciclo deixa duas pessoas feridas em Pipa

Duas mulheres ficaram feridas após caírem de uma altura de quase três metros ao usar quadriciclo, na Praia de Pipa, no município de Tibau do Sul (RN). O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (9), próximo do Mirante da Praia de Cacimbinhas e da rodovia RN-003. As informações são do g1.

A Polícia Civil detalhou que apesar da dupla ter caído de três metros, a distância é pequena em comparação com outras falésias da região.

Elas usavam capacetes, mas precisaram ser mantidas imobilizadas enquanto aguardavam o atendimento médico. Apesar do susto, elas tiveram apenas ferimentos leves.

As duas foram atendidas por profissionais da Unidade Mista de Saúde e foram posteriormente encaminhadas para avaliação médica.

No Rio Grande do Norte, é comum o uso de quadriciclo para passeios. A Polícia Civil acrescentou que a ocorrência está sendo investigada e que estão coletando informações para evitar outros acidentes na área.