Foragido desde 2012 é preso durante blitz no RN; homem portava identidade falsa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio Grande do Norte prendeu em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Natal, neste sábado (28) um homem foragido da Justiça por um assalto a uma agência dos Correios em Alto do Rodrigues, no interior potiguar, ocorrido em 2012.

O suspeito, que não teve o nome revelado, foi preso na altura do quilômetro (km) 166 da BR 406 na Grande Natal. Conforme informações repassadas pela PRF ao portal g1, o homem estava em uma caminhonete com películas espelhadas e usava uma identidade falsa.

As forças de segurança informaram que o homem estava foragido desde a época do crime, há 12 anos. Ele estaria morando no Mato Grosso e usa identidade falsa pelo menos desde 2018.

A PRF apontou ainda que o documento apresentado pelo homem mostrava "inconsistências", tais como "a validade", que evidenciava "indícios de falsificação, despertando ainda mais suspeitas".

Suspeito foi candidato a vereador em cidade do MT

A abordagem contava com o apoio de uma equipe da Polícia Penal do Rio Grande do Norte. Um dos policiais penais reconheceu o homem, que era passageiro do veículo, como foragido da justiça.

Conforme a PRF, ele manteve o primeiro nome, mas mudou o sobrenome. Ao longo de 12 anos, ele passou a morar com a família no Mato Grosso, e neste ano viajou à Natal para passar férias. Ele ainda chegou a ser pré-candidato a vereador em Boa Esperança do Norte, no interior mato-grossense.

Agora preso, o homem vai responder por falsidade ideológica. Ele foi encaminhado para as autoridades para cumprir a pena em aberto e que novos crimes sejam apurados.