Sobrevivente de acidente com avião em Teresina agradece pelas mensagens e pede doação de sangue

A médica Juliana Plácido, 36 anos, uma das sobreviventes da queda de um avião em Teresina, agradedeu as orações recebidas e pediu doações de sangue. Em publicação nesta terça-feira (13), disse que as doações deviam ser para a cidade "onde ocorreu o acidente aéreo e onde estamos sendo cuidados".

O avião de pequeno porte com cinco pessoas caiu em um campo de futebol na Vila Operária, em Teresina, na segunda-feira (12). Dentre os passageiros, estavam Maria Gracy, 66 anos; Arcedino Concesso Filho, 37 anos; Juliana Plácido, 36 anos; Giovana Plácido, 16 anos; e N. C. Plácido, 5 anos.

Nas redes sociais, Juliana afirmou que o dia 12 de junho de 2023 ficaria sempre marcado na vida dela e da família. "Pelo milagre que Deus operou em nossas vidas. Gratidão a Deus pelo livramento e por nos dar uma nova chance de viver", afirmou.

Quadro de saúde da família

A mãe dela e o esposo estão estáveis. "Tivemos fraturas na coluna e vamos precisar operar com urgência. Nossas duas filhas estão bem, não tiveram nada grave e já estão de alta", disse.

Juliana está sendo acompanhada por familiares, mas pediu orações aos seguidores para ficar bem logo, e para que a cirurgia e a recuperação serem breves. "Estamos bem e vamos ficar melhores".

Juliana Plácido Sobrevivente do acidente "Deixo um recado final: aproveite a vida com sabedoria, curta sua família com amor e respeito, a qualquer momento tudo pode mudar, faça de tudo para ser uma pessoa melhor a cada dia, só temos o momento presente e o futuro só a Deus pertence".

Acidente em poste de alta tensão

No começo da tarde de segunda-feira (12), um avião bateu em um poste de alta tensão, caindo em um campo que estava em reforma. Conforme o Corpo de Bombeiros, parte do bairro ficou sem energia elétrica. Ele estava com a porta aberta.

"No momento, todas os feridos já receberam um primeiro atendimento e estão realizando exames complementares para avaliação e desfecho clínico dos pacientes. Em geral, todos reclamam de dores lombares. A criança aguarda parecer de um neurocirurgião", detalhou.

As cinco vítimas foram encontradas com vida e encaminhadas ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). No entanto, os bombeiros acrescentaram que avião só tinha capacidade para três pessoas.

Ainda não se sabe a causa do acidente.