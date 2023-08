Ciclofaixa no meio da estrada em Canto do Buriti, no Piauí, viraliza; veja vídeo

Uma ciclofaixa implantada no meio de uma rodovia no Piauí viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (3). A pista, composta por quatro faixas de rolamento para automóveis, sendo duas em cada sentido, causou polêmica entre os internautas, que ressaltaram os riscos para ciclistas, pedestres e motoristas.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a rodovia está em obras e a ciclofaixa será deslocada para a lateral da estrada, onde geralmente veículos transitam em alta velocidade. As informações são do portal g1.

Veja vídeo

O órgão informou que o custo da reforma é de R$ 5 milhões. Além de melhorias no asfalto, a obra inclui a construção de uma nova alça de acesso.

"A ciclofaixa vai ficar na lateral, vamos esticar para a lateral esquerda próximo à margem da rodovia para dar segurança à população. Por adaptação do projeto. Em toda a obra, da reforma pequena de uma casa até a construção de um rodoanel, há necessidade de adequações no projeto. Haverá a implantação da segunda alça que está em construção, que é uma implantação construída do zero, além da reforma pontual de conservação, que sempre deve haver em nossas rodovias", disse o diretor-geral do DER, Leonardo Sobral.

O trecho faz um desvio na PI-140, cortando a PI-141, para que os condutores não precisem passar por dentro do trecho urbano da cidade de Canto do Buriti.