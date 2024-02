Turista morre esfaqueado em assalto em Recife após voltar de Carnaval

O turista do Rio de Janeiro, Talles do Couto Lemgruber Kropf, 35 anos, foi morto a facadas em meio a um assalto no bairro Boa Viagem, em Recife, na madrugada desta quarta-feira (14). Conforme o g1, o caso ocorreu enquanto ele voltava da festa Carvalheira na Ladeira, realizada em Olinda.

A Polícia Civil está investigando a ocorrência como latrocínio, como é chamado o roubo seguido de morte. Talles, que era engenheiro de petróleo, já estava na Avenida Domingo Ferreira, onde estava hospedado, quando foi abordado pelo suspeito.

Conforme um dos amigos da vítima, o engenheiro Reinaldo Mendes Júnior, Talles decidiu comer sozinho no Bar do Paulinho, localizado na frente da casa em que eles estavam hospedados.

Reinaldo Mendes Júnior Amigo de Talles "A casa onde estamos fica atravessando a rua. Ele estava sozinho, e mandou a última mensagem para nós à 0h25. Por volta da 1h20 chegou a notícia de que ele estava caído. Minha amiga, que é médica, foi lá tentar socorrer, e a Polícia Militar chegou".

Mesmo depois de receber as facadas, Talles permaneceu consciente e falou o endereço onde estava hospedado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a amiga médica de Talles pediu aos agentes policiais que levassem o turista para um hospital, pois os ferimentos eram graves.

Atendimento na UPA

A viatura levou Talles à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, em Recife. Ele chegou em estado grave e em parada cardiorrespiratória.

Em nota, a UPA ainda detalhou que o paciente deu entrada "com história de lesão por arma branca em hemitorax esquerdo, apresentando sangramento intenso. Foram realizadas as manobras de reanimação, compressão do ferimento e cuidados gerais, mas não houve retorno da circulação espontânea. O mesmo foi encaminhado ao IML".

Reinaldo detalhou que Talles e ele estavam em Recife desde domingo (10), mas que tinham começado a curtir o carnaval em Salvador. "Levaram o celular dele, mas não sabemos quem foi, nem quantas pessoas. Não sabemos de nada, não tem câmera de segurança", acrescentou.