Suspeito de assassinar DJ em restaurante de Recife é preso em Olinda (PE)

O suspeito de matar o DJ Geraldo Campelo da Paz Portela Neto, de 29 anos, conhecido como Tinho Pimentel, foi preso pela Polícia Civil em Olinda (PE) nessa quarta-feira (26). O DJ foi assassinato no restaurante Ilha dos Navegantes, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na madrugada de 16 de fevereiro. As informações são do portal g1.

Testemunhas relataram que Tinho Pimentel estava bebendo com amigos no estabelecimento quando começou uma briga com o suspeito, identificado como José Joares Macedo Lima. Após a confusão, o homem deixou o local e retornou cerca de 20 minutos depois portando uma arma. Ele fez disparos contra Tinho e fugiu logo em seguida.

Imagens de câmeras de segurança registraram o crime. A advogada da família da vítima, Emili Diniz, afirmou que "as gravações mostram que o DJ tentou evitar o confronto e não houve agressão física antes dos disparos".

Segundo a polícia, o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto. Um outro homem chegou a ser detido no restaurante, mas não tinha envolvimento com o assassinato. O delegado Clay Anderson informou que os dois foram autuados por tráfico e associação ao tráfico, pois "no local onde estavam, foram encontradas drogas, balança de precisão e dinheiro".