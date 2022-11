Mulher é suspeita de matar o marido a facadas após discussão em Pernambuco

Uma mulher é suspeita de ter matado o próprio marido a facadas, na quinta-feira (24), no município de Goiana, em Pernambuco. Conforme a apuração do G1, o crime teria ocorrido após uma discussão depois do jogo do Brasil contra a Sérvia, segundo informou a Polícia Civil.

A vítima foi identificada como Tiago Pereira de Brito, de 30 anos. O homem teria sido encontrado na rua, com perfurações no corpo. Até a publicação desta matéria, não havia informação se a suspeita foi presa.

O que se sabe do crime

De acordo com os policiais, testemunhas afirmaram que o homem teria pedido socorro. A mulher teria o esfaqueado e fugido em seguida. Ainda não se sabe a motivação.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Goiana como homicídio.