Mortes em Boa Viagem: o que se sabe até agora sobre crime em prédio de luxo?

A Polícia Civil ouve testemunhas de um crime em um condomínio de luxo localizado na praia de Boa Viagem, em Recife (PE). O empresário Emerson Raulino Alexandre, de 50 anos, invadiu o Edifício Morada dos Navegantes e atirou na ex-mulher, na filha dela e no namorado da jovem. Em seguida, o suspeito cometeu suicídio com um tiro na cabeça. As informações são do Jornal do Commercio.

O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios de Pernambuco.

Homem aproveitou saída de carros para entrar no edifício

O empresário e a ex-mulher haviam se separado há poucos dias após um relacionamento de cinco anos. Segundo informações da polícia e de vizinhos, ele teria cometido o crime porque não aceitava o fim do relacionamento.

A ex-mulher havia pedido que os funcionários do prédio não deixassem ele entrar.

Um desses funcionários informou, porém, que o homem ficou arrodeando o edifício e aproveitou a passagem do carro que estava saindo. Ele subiu a rampa armado e havia consumido álcool.

Segundo o G1, o homem intimidou os funcionários ao invadir o prédio, mostrando a arma na cintura.

Estado das vítimas

Uma moradora do prédio ao lado relatou ter ouvido os tiros e gritos. O namorado da enteada foi levado ao hospital com um tiro no peito, mas acabou morrendo. A vítima foi identificada como Breno Felipe de Sales Machado, de 28 anos, segundo o G1.

A ex-mulher do empresário, Lizia Regina de Albuquerque Melo, de 48 anos, e da filha dela, Mayara, de 21 anos, foram encaminhadas para outro hospital.

A polícia informou que a mulher foi baleada na cabeça e o estado era considerado gravíssimo. A filha foi atingida por um tiro de raspão no pescoço e seu estado de saúde era estável.