Homem entra em prédio de luxo no Recife e atira na ex-mulher, na filha dela e no namorado da jovem

Um homem de 50 anos invadiu um prédio de luxo em Boa Viagem, no sul de Recife, em Pernambuco, e matou um jovem de 28 anos nesta sexta-feira (8). A vítima era o namorado da ex-enteada dele, que também foi baleada junto à mãe, ex-mulher do agressor. Logo após ferir os ocupantes da residência, o empresário Emerson Raulino Alexandre, de 50 anos, tirou a própria vida.

A vítima foi identificada Breno Felipe de Sales Machado, segundo o G1. Não há informações sobre o estado de saúde da ex-mulher de Emerson, Lizia Regina de Albuquerque Melo, de 48 anos, e da filha dela, Mayara, de 21 anos.

Segundo os policiais que atenderam à ocorrência, o empresário e Lizia estavam em processo de separação. E ele estaria proibido de entrar no prédio.

Entrada no condomínio

De acordo com a Secretaria de Saúde da capital pernambucana, por volta das 7h50, o Samu Metropolitano foi acionado para uma ocorrência de agressão por arma de fogo no condomínio

Câmeras de segurança flagraram o agressor entrando no edifício, aproveitando que o portão do estacionamento abriu. Conforme funcionários, ele teria passado a noite bebendo e rondando o apartamento.

O zelador do prédio disse ao G1 que Emerson chegou no local portando a arma na cintura, à mostra. "Se eu tentasse ir mais próximo dele, com certeza ele me matava ali mesmo, na porta do elevador", comentou o trabalhador.