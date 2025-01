Morre mulher que contraiu raiva após ser mordida por sagui

A mulher de 56 anos que contraiu raiva após ser mordida por um sagui em Santa Maria do Cambucá, em Pernambuco, morreu na manhã deste sábado (11). As informações são do G1.

Ela estava internada no Hospital Universitário Oswaldo Cruz, em Recife, desde o dia 31 de dezembro. Foi o primeiro caso da doença registrado em oito anos em Pernambuco.

Veja também Pernambuco Venda de armas de gel é proibida em Pernambuco após registro de mais de 60 pessoas feridas Pernambuco MPPE denuncia ‘abusos’ de juíza que analisa acusações de lavagem de dinheiro contra Gusttavo Lima

A mulher foi mordida pelo sagui no dia 28 de novembro do ano passado e procurou atendimento, mas o quadro se agravou e, em dezembro, ela foi internada. No dia 2 de janeiro deste ano, a paciente foi intubada.

Segundo a Universidade de Pernambuco (UPE), a mulher também apresentou quadro neurológico grave de agitação, além de insuficiência respiratória.

Como a raiva humana é transmitida

A raiva é transmitida a seres humanos pela saliva de animais domésticos ou silvestres infectados, após mordida, arranhão ou lambida. Cães, gatos, saguis, raposas e morcegos são os transmissores mais comuns.

É uma doença de alta letalidade, causada por um vírus que, em geral, migra para o sistema nervoso central e causa inflamação no cérebro, como frisa o Ministério da Saúde.

Sinais e sintomas da raiva humana

Entre as manifestações da doença em pessoas que a contraem, estão:

Dificuldade de engolir (alimento, água ou saliva);

Sensibilidade à luz (fotofobia);

Tremores involuntários;

Salivação excessiva. Em animais domésticos, como cães e gatos, também ocorre salivação em excesso associada à agressividade ou à mudança comportamental.

Já em animais domésticos, como gatos e cachorros, o vírus causa agressividade ou mudança comportamental, associada também à salivação excessiva.