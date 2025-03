Menina de 11 anos morre após inalar desodorante por conta de desafio da internet, em Pernambuco

Uma menina de 11 anos morreu após inalar desodorante aerossol no município de Bom Jardim, na Região Agreste do Pernambuco, no domingo (9). Conforme parentes da criança relataram ao g1, o incidente ocorreu por conta de um desafio da internet.

Identificada como Brenda Sophia Melo de Santana, ela chegou a ser levada para o Hospital Municipal Dr. Miguel Arraes, mas teve uma parada cardiorrespiratória e chegou à unidade já desacordada, segundo informações da Prefeitura de Bom Jardim. No local, a equipe médica tentou reanimá-la por cerca de 40 minutos, mas ela não resistiu.

Informações preliminares dão conta que a língua da menina estava coberta por um material esbranquiçado. A causa da morte de Brenda foi por "possível inalação, por via oral, de desodorante aerossol", de acordo com a gestão do município pernambucano.

O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, antes de ser liberado para os familiares. O laudo médico será entregue à Polícia Civil, que investiga o caso como “morte a esclarecer”, por meio da Delegacia de Bom Jardim.

RISCOS

Vale lembrar, que a inalação de aerossol pode motivar um quadro de asfixia, no qual a pessoa não consegue respirar. O produto é tóxico para as vias respiratórias, o que pode gerar, inclusive, inflamação no pulmão.

