Homem é morto após convidar mulher casada para dançar em Pernambuco

Um homem foi morto a tiros em Paranatama, no estado de Pernambuco, após chamar uma mulher casada para dançar. O suspeito de cometer o crime é o marido da mulher. O caso foi registrado no último domingo (26). As informações são do Uol.

A vítima foi identificada como Damião Lopes de Carvalho, de 35 anos. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, ele teria convidado uma mulher para dançar em uma festa, mas o marido dela teria ficado com ciúmes e matou o homem na frente de todos.

Testemunhas relataram que o suspeito abraçou Damião e atirou à queima-roupa. Não há informações sobre Damião ter conhecimento de que a mulher era casada. A vítima foi levada ao hospital local com vida, mas não resistiu e morreu.

O suspeito fugiu do local e até o momento não foi preso. A Delegacia da Polícia Civil de Garanhuns está investigando o caso.