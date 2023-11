Teto de supermercado desaba e sete pessoas ficam soterradas em Pernambuco; veja vídeo

O teto de um supermercado em Pernambuco desabou, na manhã desta sexta-feira (24), resultando na morte de uma funcionária e o soterramento de outras sete pessoas. O estabelecimento iria inaugurar na próxima quarta-feira (29), na Rua Quatro, no município de Jaboatão dos Guararapes. A operação de resgate iniciou poucos minutos após o acidente, e encerrou às 12h50.

No local do desabamento, estavam estocados os materiais de limpeza, segundo o g1. Dentre as sete pessoas retiradas dos escombros, duas eram mulheres e cinco eram homens. O grupo estava consciente e com ferimentos leves, apenas com dois apresentando múltiplas fraturas. Eles deram entrada na Unidade de Trauma do Hospital da Restauração, no Derby, Centro do Recife.

Apesar do impacto, ambos estão estáveis e realizam exames. Já a funcionária que veio a óbito foi identificada como Marta Maria Lima Nascimento.

O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros com auxílio do serviço aeromédico da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Silêncio para realizar resgate

Conforme o coronel do Corpo de Bombeiros, Robson Roberto, foi preciso solicitar silêncio para conseguirem localizar as vítimas presas sob os escombros e realizar o resgate.

Robson Roberto Coronel do Corpo de Bombeiros "Numa ocorrência como essa, as informações geralmente chegam de formas confusas. Nós entendemos os populares quererem estar próximos, até porque muitos são conhecidos, mas pedimos que auxiliem os bombeiros fazendo silêncio. Pela técnica, nós localizamos uma possível vítima, então, intensificamos as buscas nesse local específico".

Além do Corpo de Bombeiros, também foram acionados os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samus) do Recife, de Jaboatão e de Moreno, na Região Metropolitana.

Em meio ao susto com o acidente, algumas pessoas tentaram saquear as mercadorias, mas a Polícia Militar evitou a ação.