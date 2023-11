Humorista 'Tiringa' é preso por dirigir bêbado e causar acidente em Serra Talhada

O youtuber e humorista pernambucano Tiringa foi preso na última segunda-feira (20) após dirigir bêbado e causar um acidente na cidade de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Vídeos do acidente mostram ele sentado na calçada de uma rua depois de ter tentado deixar o local.

Tiringa é conhecido nas redes sociais pelo humor trazido com situações cotidianas e pela forma "arrogante", de um jeito mais engraçado, para viralizar. Ao todo, o humorista acumula mais de 10 milhões de seguidores.

Informações do portal g1, concedidas pela Polícia Civil, revelaram que ninguém ficou ferido no acidente. Vicente Moreira de Andrade Neto, de 70 anos, "foi preso em flagrante delito, por meio da delegacia de Serra Talhada. O autor foi autuado por conduzir o veículo embriagado, por porte ilegal de arma branca e acidente de trânsito sem vítima, após colidir o veículo que estava dirigindo em outro que estava parado em via pública".

Tiringa, como o homem é conhecido nas redes sociais, teria colidido em outro veículo enquanto tentava fugir do local, quando um exame para verificação de consumo de bebida alcoólica e o humorista confessou a ingestão.

Uma arma branca também foi apreendida com o pernambucano. Até o momento, a assessoria de Tiringa não se pronunciou sobre o caso.