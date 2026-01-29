Adolescente morre após ser mordido por tubarão em Olinda
Menino estava brincando com amigos na água no momento da tragédia.
Um adolescente de 13 anos, vítima de uma mordida de tubarão, morreu na tarde desta quinta-feira (29), na praia Del Chifre, em Olinda, Pernambuco. O jovem, identificado como Deivson Rocha Dantas, foi socorrido para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos após perder muito sangue.
O médico Levy Dalton, clínico geral que atendeu o adolescente, afirmou que ele já chegou à unidade de saúde sem vida devido à gravidade dos ferimentos. As informações são do g1.
"Ele tinha uma lesão bastante extensa, num local de artérias no membro inferior, e como a lesão foi bastante extensa, provavelmente ele perdeu bastante sangue. E isso foi o quadro que fez o levar a um quadro de óbito. Ele já chegou aqui na unidade sem vida", disse o médico.
Vítima sofreu parada cardíaca
Relatos de testemunhas apontam que o garoto foi mordido na região dos glúteos. Conforme a Secretaria Estadual de Saúde (SES), o menino estava brincando com amigos na água no momento da tragédia.
Um homem chegou a resgatar o garoto e tentou reanimá-lo no local. Moradores também socorreram Deivson e o levaram ao hospital, mas ele já havia sofrido uma parada cardiorrespiratória.
"Toda a equipe estava posta quando ele chegou aqui. Fizemos todas as medidas possíveis de acordo com o suporte avançado de vida. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu reanimá-lo. Uma fatalidade, a gente, a equipe do hospital, deixa nossas condolências para a família e os amigos, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer muito por ele", lamentou o clínico geral à frente do atendimento hospitalar.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que foi acionado às 14h21 para uma ocorrência de "incidente envolvendo animal marinho". A equipe, no entanto, constatou que a vítima já havia sido socorrida quando chegou ao local.
"Como foi uma área extensa, com artérias, perdeu bastante sangue. [...] Seria um caso bastante difícil mesmo com o suporte da equipe avançada do Samu. Mas eu não sei se, se o Samu chegasse a tempo, o paciente chegaria com vida aqui. Não dá para saber, infelizmente", detalhou o médico Levy Dalton.
Próximo ao local do incidente, há uma placa de alerta para risco de ataques de tubarões. O Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão (Cemit) informou que a área é monitorada pelo órgão para registro de incidentes desde a década de 1990 "com a finalidade de estabelecer interdição para práticas de atividades náuticas pelo seu alto risco de incidentes", diz a nota.