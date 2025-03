Pediatra suspeito de estuprar crianças na Paraíba é preso em Pernambuco, mas diz que não permanecerá: 'Dois dias e saio'

O médico pediatra Fernando Cunha Lima, 81, acusado de estuprar crianças que eram suas pacientes, em João Pessoa, na Paraíba, foi preso na manhã desta sexta-feira (7), em Pernambuco. Ele era considerado foragido desde novembro do ano passado.

Segundo o g1, o profissional negou ser responsável pelos crimes e disse ter certeza de que não ficará preso. "Com minha doença, não vou ficar preso. Tenho certeza. Vou ficar só dois dias e saio", declarou a jornalistas.

A defesa do médico pediu habeas corpus e criticou a ação de levar o acusado à Paraíba. Os advogados querem que ele fique detido em Pernambuco, onde foi capturado.

Na coletiva de imprensa, em frente à delegacia de João Pessoa, Fernando afirmou ainda que estava foragido porque não queria ser preso e alegou que estava em Pernambuco porque a filha mora no estado. Além disso, disse que não se entregou à Polícia porque seus advogados o orientaram a não tomar essa decisão.

Entenda as acusações

O médico foi denunciado formalmente por estupro de vulnerável em julho do ano passado. À época, a mãe da criança relatou que ela e os filhos estavam no consultório do profissional quando ela percebeu que ele tocou nas partes íntimas de um dos pequenos.

Após a primeira denúncia, outras vítimas procuraram a Polícia Civil para prestar queixa contra Fernando, incluindo sobrinhas dele, no início dos anos 90.

A maioria das vítimas eram bebês que eram atendidos desde o nascimento pelo médico.