Laudo aponta contaminação por bactérias em pizzaria suspeita de intoxicação na Paraíba

Exames confirmaram contaminação por bactérias em amostras coletadas na pizzaria investigada por casos de intoxicação e uma morte na Paraíba. A informação foi compartilhada pelo secretário de Saúde do Estado da Paraíba, Ari Reis, segundo o g1, neste sábado (28).

As análises foram realizadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-PB). Uma mulher, identificada como Rayssa Maritein Bezerra e Silva, 44 anos, morreu e outras 114 pessoas foram parar no hospital após comerem na pizzaria.

Foram realizados dois tipos de coletas: nos alimentos e outra nos pacientes intoxicados. Nas análises dos pacientes, segundo o g1, não foram encontradas bactérias patogênicas. Já nos alimentos foram encontradas altas concentrações de bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli.

"A única afirmação que podemos fazer nesse momento é que há evidências científicas de que há uma má manipulação dos alimentos na pizzaria. Não podemos atribuir a essa concentração elevada de bactérias como causa do óbito, porque precisamos que as amostras biológicas sejam analisadas para verificar toxinas dessas bactérias no sangue, principalmente na amostra desse óbito", afirmou o secretário.

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RELEMBRE O CASO

Rayssa Maritein Bezerra e Silva morreu no dia 17 deste mês, suspeita de intoxicação alimentar em Pombal, no interior da Paraíba. Ela estava internada no Hospital Regional desde o dia 16, após apresentar sintomas como vômitos, diarreia e dor abdominal.

De acordo com a unidade de saúde, a paciente teve rápida piora clínica, foi encaminhada à UTI em estado grave, mas não resistiu. Ela está entre as 114 pessoas que procuraram atendimento médico após consumirem pizza no estabelecimento, na noite de domingo (15).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os pacientes relataram sintomas semelhantes, e os atendimentos ocorreram na UPA e no Hospital Regional. A maioria recebeu alta, e apenas uma criança de oito anos precisou ficar internada.

A Vigilância Sanitária interditou a pizzaria após vistoria e apreensão de materiais para análise. O caso é acompanhado pela Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa). A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

POSICIONAMENTO DO DONO

Legenda: O proprietário disse ter entrado em contato com a Vigilância Sanitária para entender o que aconteceu. Foto: Reprodução Instagram /@marcosantoniogn1.

O proprietário da pizzaria interditada se manifestou sobre o caso também no dia 17. Pelas redes sociais, Marcos Antonio Gomes Neto, de 24 anos, lamentou o falecimento de Rayssa e disse estar colaborando com as investigações.

O jovem pediu desculpas por ter demorado a se pronunciar e justificou que estava digerindo e tentando entender o acontecido.

"Sempre trabalhei todos os dias, sempre gostei de trabalhar. [Estava] Tudo normal no domingo e, de repente, durante um despacho da noite, tudo começou a desmoronar", disse ele, acrescentando que trabalha no ramo do comércio e alimentação há cerca de seis anos.

Marcos Antonio se defendeu afirmando que jamais sabotaria o próprio trabalho ou prejudicaria os clientes, que fornecem o seu sustento.

"Jamais tive a intenção de machucar qualquer pessoa. Porque eu sou jovem, tenho 24 anos e meu comércio é minha vida. Então, jamais iria me sabotar, jamais iria prejudicar, porque tudo o que conquistei foram seis anos de muita luta, muita renúncia e dificuldade", contou.

O proprietário disse, ainda, ter entrado em contato com a Vigilância Sanitária para que a equipe pudesse lhe dar uma resposta sobre o que aconteceu.

"Todos queremos respostas. Eu, como proprietário, as pessoas que foram afetadas e seus familiares também. Estou fazendo o possível, colaborando com a Vigilância, fornecendo amostras. A Polícia Civil também, o que eles pediram nós estamos enviando. A prefeitura também. Eu preciso da verdade para me sentir bem", afirmou.