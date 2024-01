Homem mata gerente do Mangabeira Shopping após ser rejeitado em vaga de emprego, diz polícia

A gerente de um restaurante foi morta a tiros enquanto trabalhava no Mangabeira Shopping, em João Pessoa, na Paraíba, no início da tarde desta sexta-feira (12). O crime teria sido cometido por um homem que foi rejeitado em uma entrevista de emprego no estabelecimento. Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para a ocorrência e estão no local. As informações são do portal g1.

De acordo com a publicação, a vítima foi atingida nas costas e chegou a ser socorrida pelo Samu. Ela recebeu os primeiros socorros na enfermaria do shopping, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Além de disparar contra a gerente, o suspeito também fez dois reféns. Após negociação com o Grupo de Operações Táticas (Gate), o homem se entregou à Polícia Militar.

Conforme apuração da PM, o homem afirmou que o crime teve motivação pessoal, após ele ter feito uma entrevista de emprego no estabelecimento do shopping. Como não obteve êxito ou respostas do restaurante sobre o processo seletivo, sentiu-se menosprezado.

Testemunhas afirmaram à reportagem que o shopping foi fechado e as pessoas impedidas de sair, para que a polícia pudesse conter o suspeito que estava armado.