Grupo chinês é investigado por prometer investir R$ 9 trilhões na Paraíba; entenda caso

O grupo chinês Brasil CRT virou alvo de investigação do Ministério Público da Paraíba (MP-PB) após prometer investir R$ 9 trilhões no município de Mataraca, no litoral do Estado, para transformar o local em uma cidade inteligente e construir ainda um porto de águas profundas. O projeto ainda fala em aumentar a população atual do local, que é de 10 mil habitantes, para 3 milhões, quantitativo perto do número de pessoas que moram em todo o território paraibano (3,9 milhões).

O órgão busca apurar também o impacto nos cofres municipais. O valor do investimento é pouco menor que o PIB do Brasil em 2022, e, para além disso, é 450 vezes maior que o orçamento da Paraíba para 2024. As informações são do portal g1.

A promotora Ellen Veras Ximenes foi a responsável pela abertura do procedimento, no último dia 12 de dezembro. A representante do MP-PB solicitou que a Prefeitura de Mataraca envie à promotoria um relatório com o protocolo de intenções do grupo chinês, assinado no dia 11 de dezembro, e ainda aguarda resposta.

Veja a cerimônia de assinatura e imagens do projeto:

Indícios de irregularidades

A motivação do órgão ministerial em iniciar a investigação veio após a verificação de algumas irregularidades. Há a suspeita de que o projeto seja um plágio de um escritório dinamarquês para um distrito futurista em Shenzhen, no sul da China.

O Consulado-Geral da China, por sua vez, afirmou que o grupo Brasil CRT, que teria uma sede em Minas Gerais, não exerce atividades oficiais em território chinês.

Ainda segundo o MP-PB, faltam detalhes sobre com o dinheiro para a obra seria obtido, além da ausência de um site que organize informações de forma centralizada e que forneça contatos para comunicação com o grupo.

Projeto

O grupo de investidores quer construir um porto em Mataraca edificado no estilo "offshore", não ligado diretamente ao chão, nos mesmos moldes do Porto do Pecém, no Ceará.

Já a "cidade do futuro" contaria com casa, unidades comerciais, industriais, serviços, lazer, universidades, colégios, porto, hospitais, estádio, ginásios, prédios públicos, clinicas, comércios, shopping, indústrias, meios de transportes modernos, metrô, agricultura, e outros benefícios.