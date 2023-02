Zema ganha livro de Adélia Prado e confunde autora com funcionária de rádio: 'ela trabalha aqui?'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), cometeu uma gafe nesta sexta-feira (10) ao ser presenteado com um livro de poemas da escritora Adélia Prado e perguntar se ela era funcionária da rádio Minas. No momento, o gestor concedia entrevista ao podcast 'Pauta Quente', na sede da emissora, em Divinópolis.

O caso fez com que o nome da poetisa fosse parar nos assuntos mais comentados no Brasil no Twitter.

"Queria encerrar essa entrevista, governador, presenteando o senhor com o livro da Adélia Prado, uma escritora muito conhecida de Divinópolis. É um presente da diretora do sistema MPA de Comunicação, Mariela Luchesi Mourão, em nome de todo o grupo. São os 150 melhores poemas da nossa escritora Adélia Prado", disse o apresentador do podcast, Flaviano Cunha.

"Muito obrigado, muito bonito o livro. Vou fazer bom uso, com toda a certeza. Ela trabalha aqui?", perguntou Zema. O apresentador, então, repetiu que Prado é uma escritora famosa nascida em Divinópolis. Assista:

Quem é Adélia Prado?

Adélia Prado, de 87 anos de idade, é uma escritora mineira. Ela é uma das principais poetisas do Brasil e já venceu o Prêmio Jabuti de Literatura em 1978. É autora de publicações como 'Cacos para um vitral' e 'A faca no peito'.