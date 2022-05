Casal é atropelado ao atirar pedras em motorista de aplicativo após briga em Minas Gerais

Um motorista de aplicativo atropelou dois passageiros após uma discussão em Contagem (MG) na madrugada desta segunda-feira (2). Câmeras de segurança mostram o momento em que um casal atira pedras em um carro, que aumenta a velocidade e atropela os dois indivíduos. A Polícia Militar comunicou ao portal G1 que a viagem começou em Betim (MG) com destino a um bar em Contagem, e o motorista teria sido agredido com socos após uma mudança no trajeto, feita em razão de ameaças pelos outros ocupantes.

Após tentar diálogo, o motorista recebeu pedradas do casal, reagindo em seguida. O casal se levantou e saiu andando depois do atropelamento. O condutor foi levado à Central Estadual do Plantão Digital, e o carro, para perícia. O caso é investigado.