Vídeo mostra avião derrapando e saindo da pista no Aeroporto de Congonhas

Novo vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um avião de pequeno porte derrapou na pista do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na tarde deste domingo (9).

O incidente aconteceu após os pneus da parte traseira estourarem durante a aterrissagem. Ninguém se feriu.

Nas imagens, é possível ver a aeronave pousando na pista e perdendo o controle na mesma hora, deixando um rastro de fumaça. Depois, o veículo vai para a grama, onde consegue perder um pouco mais da velocidade. Veja:

O episódio fez com que a pista fosse interditada e, consequentemente, que alguns voos fossem atrasados.

O que aconteceu no Aeroporto de Congonhas?

Pelo menos 140 voos tiveram de ser cancelados no domingo, segundo o G1. Desses, 73 partiam do Aeroporto de Congonhas e 67 estavam previstos para chegar.

A pista só foi liberada para pousos e decolagens às 22h18. Por consequência, o aeroporto, que fecha na madrugada, teve de permanecer aberto até 1h, excepcionalmente.

Legenda: O avião derrapou e escapou para o gramado da pista do Aeroporto de Congonhas. Foto: Reprodução/Twitter

Segundo a Infraero, que administra o aeroporto, o avião pertence a uma empresa de Belo Horizonte, saiu de Foz do Iguaçu e transportava dois tripulantes e três passageiros. A documentação estava regular.

Ele foi retirado da pista por volta das 22 horas.

De acordo com o G1, investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram acionados para entender as causas do acidente envolvendo o avião.

Em nota, o órgão regional disse que são utilizadas "técnicas específicas" nessa análise e que essas técnicas são "conduzidas por pessoal qualificado e credenciado, que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação".

Em áudio que circula em grupos de pilotos, comenta-se que o pneu estourou porque houve uma mudança brusca de direção e velocidade do vento em uma curta distância, provocando um efeito chamado "tesoura de vento".