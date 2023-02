Venenoso, peixe-leão é capturado pela primeira vez na costa de Pernambuco

Dois peixes-leão foram capturados por pescadores de Itamaracá, no Grande Recife, neste domingo (26). Os animais são os primeiros a serem detectados na costa pernambucana. A espécia é considerada invasora, predadora e venenosa. As informações são do G1 PE.

Desde 2021, peixes-leão têm aparecido em Fernando de Noronha, mas, até então, nenhum deles tinha surgido na parte continental do estado. De acordo com a prefeitura de Recife, os dois peixes-leão foram levados à Colônia de Pescadores de Itamaracá e serão encaminhados à base municipal da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

A incidência acende um alerta no Nordeste. Segundo o G1, esses animais também foram encontrados no Piauí, em abril do ano passado; e no Rio Grande do Norte, no último mês de agosto.Segundo estudo divulgado pelo Diário do Nordeste, o peixe-leão já está presente em 18 dos 20 municípios de praia do Ceará.

Peixe-leão no Ceará

O primeiro registro da espécie invasora no Ceará foi feito no dia 12 de março de 2022 e, desde então, 110 animais foram recolhidos para pesquisas no Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Legenda: Espécie invasora ameaça peixes nativos e animais marinhos Foto: Victor Soares/Reprodução

Em novembro de 2022, mergulhadores encontraram a espécie invasora e venenosa na Reserva Ecológica do Parque Estadual Marinho da Pedra da Risca do Meio, em Fortaleza. Veja o vídeo: