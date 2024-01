Velório de vítimas do helicóptero que caiu em São Paulo acontece neste domingo (14)

O velório de três vítimas do helicóptero que caiu no litoral de São Paulo ocorre neste domingo (14). Conforme o UOL, Raphael Torres, 41 anos, Letícia Rodzewics Sakumoto, 20, e a mãe dela, Luciana Rodzewics, 46, serão sepultados na capital paulista.

Mãe e filha serão veladas e sepultadas no cemitério do Jaraguá. A cerimônia ocorre a partir do meio-dia, e o enterro está marcado para as 16h.

Já o corpo de Raphael Torres é velado no cemitério Horto Florestal. Não há informações sobre sepultamento e velório do piloto Cassiano Tete Teodoro.

Acidente com helicóptero

O helicóptero decolou às 13h15 do dia 31 de dezembro, do Aeroporto Campo de Marte, e perdeu contato com as torres de comando. A FAB foi notificada do desaparecimento às 22h30 do mesmo dia.

A aeronave decolou com quatro pessoas: Luciana Marley Rodzewics Santos, de 46 anos, a filha dela, Letícia Ayumi Rodzewics Sawunoto, de 20, e um amigo chamado Rafael. Além deles, havia o piloto Cassiano Tete Teodoro, que já teve a licença cassada por transporte clandestino.

Mãe e filha, Luciana e Letícia eram autônomas e moravam no bairro do Limão, localizado na zona norte de São Paulo. Elas foram convidadas pelo amigo Raphael para fazer um passeio 'bate-volta' em Ilhabela, na véspera do Ano Novo.

Letícia trabalhava no ramo da estética, em um estúdio onde fazia pintura de unhas. Já Luciana atuava como vendedora, no ramo alimentício, comercializando sal para empresas.

Em entrevista ao portal g1, Neuza Maria Rodzewics, mãe e avó das passageiras, afirmou que estava chovendo e havia muita neblina no dia do acidente. "Eles iam fazer um passeio bate-volta. Chegando lá a minha neta mandou um contato para o namorado, dizendo que estavam tentando retornar porque não dava para pousar. Estava chovendo muito, com muita neblina. Isso foi umas 14h35, foi o último contato", disse.

Destroços do helicóptero que estava desaparecido no litoral de São Paulo foram localizados na sexta-feira (12). A informação foi divulgada nas redes sociais da Polícia Militar de São Paulo.