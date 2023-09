Vazamento de amônia em indústria deixa 20 pessoas hospitalizadas

Um vazamento de amônia em uma indústria causou a intoxicação de pelo menos 20 pessoas na cidade de Morrinhos, no estado de Goiás, nesta terça-feira (26). Elas foram levadas para um hospital da região devido ao contato com a substância química. As informações são do portal Uol.

Segundo os bombeiros, a corporação foi acionada nesta manhã para conter o vazamento, com a informação de que o acidente, ocorrido na empresa Qualitti Alimentos, teria deixado três vítimas.

No local, a equipe percebeu que o escapamento da substância não havia sido controlado e testemunhou outros funcionários da empresa passando mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e levou as vinte pessoas à unidade de saúde. Todas elas estavam conscientes.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, a área do vazamento foi isolada e o local recebeu ventilação adequada para descontaminação.

A Qualitti Alimentos ainda não se pronunciou sobre o incidente.