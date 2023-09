Vai ter horário de verão no Brasil em 2023? Ministério diz ainda não ter necessidade; entenda

Não haverá horário de verão no Brasil em 2023. Segundo o Ministério de Minas e Energias (MME), não há necessidade de implementação da medida no país, e a possibilidade foi descartada.

O horário foi extinto em 2019, no primeiro ano do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele costumava ocorrer entre outubro e fevereiro, para aproveitar o período de luz solar e economizar energia.

"Em virtude do planejamento seguro implantado pelo ministério desde os primeiros meses do governo, os dados não apontam, até o momento, para nenhuma necessidade de implementação do Horário de Verão", informa nota do MME.

O presidente Lula (PT) chegou a fazer uma enquete, em novembro de 2022 logo após ser eleito, sobre um possível retorno do Horário de Verão. O levantamento foi positivo, com 66,2% dos votos para sim, enquanto 33,8% votaram não.

Criado com a finalidade de aproveitar o maior período de luz solar durante a época mais quente do ano, o horário de verão foi instituído no Brasil em 1931 pelo então presidente Getúlio Vargas e adotado em caráter permanente a partir de 2008.

Mas, mudanças nos hábitos do consumidor e avanço da tecnologia reduziram a relevância da economia de energia ao longo dos anos. Esse foi o argumento usado pelo governo para extinguir a medida em 2019. O novo estudo foi solicitado justamente para entender se houve alguma alteração nesse cenário com o crescimento da geração de energia solar, sobretudo pela expansão dos sistemas de geração distribuída.

Estudo técnico

Em 2022, um estudo técnico informou que a aplicação do horário de verão não traria benefícios para a operação do sistema elétrico nacional, conforme dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A análise foi feita a pedido do Ministério de Minas e Energia (MME) em agosto, a pedido do MME.

"O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informa que conduziu análises sobre uma possível aplicação do Horário de Verão em 2022. Os resultados obtidos não apontaram benefícios para a operação do SIN [Sistema Interligado Nacional] decorrentes dessa medida. Neste contexto, o ONS reforça que cabe ao Governo Federal definir se aplicará ou não a medida", disse o ONS à época.