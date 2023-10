Universidade disponibiliza terapia online e gratuita em todo o Brasil; saiba como participar

O Centro Universitário IBMR abriu inscrições para sessões de psicoterapia gratuitas e online em grupo até sexta-feira (6). O serviço tem como público-alvo profissionais da saúde, adolescentes de 15 a 18 anos e adultos. Para se inscrever, é necessário acessar o formulário disponível no site da instituição. A organização, que tem sede no Rio de Janeiro, aceitará participantes de todo o país, exceto alunos do seu curso de Psicologia e seus familiares, por questões de ética da profissão.

De acordo com informações do jornal O Globo, o projeto irá oferecer de oito a dez encontros semanais, com duração de uma hora e meia, sempre online, em outubro e novembro. Os grupos serão compostos por até sete membros.

"Temos atendido pessoas de várias regiões do Brasil e também daqui do Rio de Janeiro", afirmou a psicóloga e professora do IBMR Melissa de Oliveira Pereira, supervisora da iniciativa.

Segundo ela, estagiários do curso de Psicologia estão à frente das sessões. "Muitas vezes faço a supervisão remotamente também. É uma maneira de preparar os estagiários para os recursos on-line. Assim, testamos as metodologias e tecnologias juntos", detalhou.

Interessados menores de idade devem apresentar autorização por escrito dos responsáveis, por meio de um formulário padronizado fornecido pelo IBMR.