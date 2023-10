Mãe da menina Luna nasceu com os pés virados para trás, e relata bullying na infância

Durante reportagem no Fantástico, a mãe da pequena Luna, Carol Fenner, revelou que nasceu com uma deficiência motora: os pés estavam virados para trás. No último domingo (1º), disse que a condição foi uma surpresa para os pais.

“Eu nasci com os dois pés virados para trás. Foi uma surpresa pra minha mãe também na hora do parto. O que foi pra mim com o rostinho da Luna, foi pra minha mãe com minhas perninhas. Eu me lembro muito do bullying que eu sofria na escola com os meninos, meninas me chamando de curupira, de perna de pau”, relembra.

Por conta da própria experiência, decidiu fazer a cirurgia de retirada da mancha para Luna não passar pela mesma situação. Ela tem uma marca no rosto, chamada pelos médicos de "nevo".

Carol Fenner Mãe de Luna "Foi um choque mesmo. Aí eu falei, que que é isso? Perguntei pro médico. Aí todo mundo olhando pro rosto da Luna. Eu achei que era sujeira. Então eu falava: limpa o rosto dela. E o médico olhava e falou assim: não, mamãe, eu acho que é uma mancha".

Busca por tratamento

A mãe lembra que a primeira situação de preconceito aconteceu quando Luna ainda era um bebê. "Uma senhora dentro da igreja chamou ela de monstro. Naquele dia a gente falou: 'a gente vai fazer a cirurgia'. Não importa o que que tão falando, se precisa, não precisa... A gente vai fazer porque ela vai passar por isso o resto da vida", lembrou a mãe.

Por isso, a família, que vive nos Estados Unidos, começou a procurar opções de cirurgia. O primeiro médico a aparecer foi um norte-americano, que cobrou 450 mil dólares — na cotação atual, R$ 2,26 milhões —, e disse que a família precisaria pagar até o fim daquele mês.

Foi então que os pais decidiram apelar à rádio, TV e internet, e tiveram a ideia de vender bonecas que também tinham uma mancha no rosto, a fim de arrecadar dinheiro. A ideia foi um sucesso duplo. Tanto pela arrecadação, como por enfim encontrar o profissional que ajudaria Luna.

Meses depois, a família desembarcou pela primeira vez na cidade de Krasnodar, no interior da Rússia. Luna já passou por seis cirurgias para tirar a marca. E se tornou conhecida entre os russos.