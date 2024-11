Análise: Ceará 'ganha' mais rivais pelo acesso após tropeços de Mirassol e Novorizontino

Se há duas rodadas atrás a Série B parecia ter apenas uma vaga aberta pelo acesso entre Ceará e Sport, dois tropeços seguidos de Mirassol e Novorizontino mudaram o cenário. Os dois paulistas estacionaram nos 64 pontos após seus jogos da 37ª rodada, e só com mais um a fazer, pelo menos um deles corre o risco de não subir.

Dois paulistas vacilaram e disputa pelo acesso conta agora com 5 times para 3 vagas. Além deles, estão na briga: Sport (63 pontos e um jogo a fazer), Ceará (60 pontos e dois jogos a fazer) e Goiás (60 pontos e um jogo a fazer).

Do trio, apenas o Esmeraldino não ameaça mais a dupla paulista. Mas Ceará e Sport sim.

Legenda: Com o Santos campeão e já promovido para a Série A, restam 3 vagas em disputa por 5 times Foto: Reprodução /srgoool

Ceará só depende de sí

O Ceará caiu para 5º após o Sport vencer a Ponte por 4x0 e subiu para 63 pontos. Mas o Vovô recupera a vaga no G4 se vencer o América.

Além do mais, o Alvinegro é o único que ainda tem dois jogos a fazer, e contra adversários que não almejam mais nada. Claro que existirão as 'malas' para incentivar os adversários do Ceará. O mundo do futebol nega, mas elas existem. Os rivais do Vovô são o América/MG na segunda-feira (18), que saiu da briga pelo acesso após goleada e 4x0 do Sport em cima da Ponte Preta, e o Guarani, no dia 24 em Campinas, que já caiu para a Série C e não tem mais possibilidade de sair nem da lanterna.

Se fizer 6 pontos, o Vovô estará na Série A. Se fizer 4, aí a importancia dos tropeços de Novorizontino e Mirassol.

Se o Vozão chegar aos 64 e empatar em pontos com algum deles, estará na Série A pelo número de vitórias.

O que não pode acontecer é o Vovô perder. Aí, com 60, precisaria torcer para uma derrota do Sport na última rodada e vencer o Guarani.

Jogos dos 4 rivais

O Novorizontino visita o Goiás, que ainda mantém chances de acesso e vem de 6 vitórias seguidas. A equipe comandada pelo técnico Vágner Mancini entra na última rodada com chances reais de acesso e buscará vencer o Tigre. Aí depois vê se os resultados foram favoráveis.

O Mirassol recebe a Chapecoense, que ainda luta por permanência na Série B. Talvez seja o jogo mais simples entre os adversários do Vovô.

Se tratando de Sport, com 63 pontos, se o time pernambucano empatar com o Santos na Ilha do Retiro na última rodada - o Peixe já é campeão antecipado - o Vovô também subiria pelo número de vitórias na frente do Sport.

Ou seja, o Vovô tem 3 possíveis adversários para ultrapassar um e conquistar o sonhado acesso para a Série A.