Traficantes Hello Kitty e Vinte Anos são mortos em operação da PM no Rio de Janeiro

A traficante Rayane Nazareth Cardozo da Silveira, a Hello Kitty, 22 anos, e Alessandro Luiz Vieira Moura, o Vinte Anos, 44 anos, foram mortos na manhã desta sexta-feira (16) em operação da Polícia Militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A dupla e outras duas pessoas morreram durante confronto com agentes. As informações são do jornal Extra.

De acordo com o major Ivan Blaz, porta-voz da Corporação, agentes do Batalhão de São Gonçalo e policiais civis do 72 Distrito Policial (DP) foram à comunidade após recebimento de denúncias sobre uma família ser mantida refém na localidade.

A informação não foi confirmada posteriormente, mas os policiais encontraram Vinte Anos, chefe do tráfico na região, e Hello Kitty, filha e braço direito dele. Assim, deu-se início a um confronto.

Legenda: A dupla já era procurada pelas autoridades de segurança do Rio de Janeiro Foto: divulgação/PMERJ

Conforme moradores, houve um forte tiroteio na área, o que dificultou a saída de diversas pessoas rumo ao trabalho. Os traficantes portavam dois fuzis e duas pistolas, os quais foram apreendidos.

A dupla de criminosos foi encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres, mas não resistiu, conforme a Polícia Militar. Eles foram levados à unidade hospitalar em um veículo blindado.

Segundo o hospital, três homens — de 25, 26 e 44 anos de idade — e uma mulher de 22 deram entradas na unidade, mas já mortos. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo posteriormente.

De acordo com o portal O Dia, a dupla de traficantes era responsável pelo controle da venda de drogas em várias comunidades do município, como a favela Nova Grécia. Lá, Hello Kitty teria ficado conhecida ao assumir o posto de número dois na hierarquia da facção criminosa, dado que o pai fora baleado em troca de tiros com rivais.

Buscas continuam

Dezenas de militares do Comando de Operações Especiais (COE) seguem na região com o intuito de encontrar outros criminosos eventualmente feridos no confronto. Há, também, reforço de pelo menos cinco blindados na área.

Também estão no local um blindado do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e um helicóptero da Corporação, o qual decolou do Grupamento Aeromóvel (GAM), em Niterói por volta das 8h. Não há informações sobre presos até o momento.