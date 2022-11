Tenente Matias, policial militar e influencer, é encontrado morto em apartamento no Paraná

O influenciador digital e 1º tenente da Polícia Militar de Arapongas (PR), Marco Antônio Matias, conhecido como Tenente Matias, foi encontrado morto, nessa segunda-feira (14), no próprio apartamento no município da região Norte do Paraná. A causa do falecimento não foi divulgada por familiares ou pelas autoridades.

Conforme o portal TNOnline, o caso foi registrado em um prédio localizado na área central da Cidade e mobilizou diversas viaturas da polícia, além de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros. O corpo do tenente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.

Quem era o tenente?

Antes de ingressar na Polícia Militar de Arapongas, o oficial atuou pela Rotam do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM), de Apucarana. Nas redes sociais, ele acumulava mais de 89 mil seguidores.

Ele deixa a esposa, a capitã Kelly Wistuba França, e os filhos, um menino de 10 anos e uma menina.

A Associação de Apoio aos Policiais Militares do Paraná (Aapomil) divulgou nas redes sociais uma nota de pesar lamentado o falecimento do tenente.

"A família AAPOMIL, presta as devidas condolências ao Tenente Matias. Deus abençoe e conforte seus familiares e amigos", diz o comunicado.

