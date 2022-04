Técnico de som toca reggae por engano em missa no Espírito Santo; veja vídeo

Fiéis que acompanhavam a missa de abertura do Oitavário da Festa da Penha 2022, em Vila Velha, no Espírito Santo, caíram na risada por um erro do técnico de som. O funcionário Vanderley deveria tocar uma música com mensagem de empatia e amor ao próximo, mas acabou colocando um reggae

A música "Sensimillia", do cantor Collie Buddz tocou por alguns segundos antes de ser interrompida, e o padre Gustavo Medella repreender Vanderley em tom de brincadeira: "Não era essa música, Vanderley".

"Isso eu nem sei, é um reggae, o que é que é?", disse o vigário Gustavo Medella, arrancando risadas dos religiosos presentes no evento, realizado no último domingo (17).

A canção que o padre esperava ouvir era "Laços", uma parceria entre Nando Reis e Ana Vilela. A letra é sobre cuidar com carinho de pessoas e abrir o coração para a humanidade.

"Viramos meme", diz Vanderley

O técnico de som Vanderley Gaigher concedeu entrevista ao g1 e contou que não conhecia a música que foi tocada por engano, apenas o ritmo.

"De repente, entrou esse reggae no meio da missa. Foi um momento descontraído para o pessoal, que começou a rir. Viramos 'meme' na internet: por um lado, fico feliz, por outro, tímido por isso ter acontecido", comenta.

Ele disse que ficou esperando o padre pedir para ele parar o som, mas não recebeu nenhum sinal: "Se, pelo menos, ele tivesse olhado para mim ou me fizesse um sinal, eu teria tirado o som na hora, mas ele ficou quieto, na dele. Ninguém estava entendendo nada".

Sobre ter virado meme, o funcionário disse que foi uma "novidade", pois ele e seus colegas "praticamente não aparecem". "Dessa vez, criou um clima que não teve como fugir".