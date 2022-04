Buffet fecha em São Paulo e deixa quase cem casais sem casamento e sem dinheiro

Foi por um anúncio nas redes sociais que aproximadamente cem casais descobriram sobre o fechamento do famoso Buffet Colonial, localizado no bairro de Indianópolis, em São Paulo. O comunicado oficial foi publicado na última quinta-feira (14) após mais de 54 anos de atividade da empresa. As informações são do g1.

Em meio às incertezas quanto à possível realização da festa dos sonhos, o estado de tensão dos casais foi agravado ao ficarem sem orientação do buffet depois do anúncio dado na véspera do feriado de Páscoa.

Legenda: Anúncio de fechamento foi comunicado através das redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

A advogada Karla Rossetto, de 32 anos, uma das contratantes do serviço do buffet, estimou ao g1 prejuízo superior a R$ 4 milhões, considerando os casais que fecharam o contrato e não terão o serviço.

De acordo com o buffet, a decisão foi tomada em decorrência dos problemas enfrentados com a pandemia de Covid-19 no Brasil.

Buffet Colonial Comunicado oficial "Os eventos foram paralisados por ordem do governo. Devido aos problemas enfrentados até aqui, o Buffet Colonial encerra as suas atividades".

'Fechamento de má-fé'

Na própria publicação, uma internauta questionou porque o fechamento foi comunicado por meio do Instagram ao invés de a empresa ter entrado em contato com os clientes. Em resposta, o buffet explicou que ainda iriam entrar em contato via e-mail e telefonema.

"Nossa equipe de comunicação já está trabalhando para comunicar diretamente a todos que contam com eventos futuros", detalhou o Buffet.

Legenda: Chegaram a realizar mais de 15 mil eventos de sucesso Foto: Reprodução/Instagram

Para a advogada Karla, os casais podem ser considerados "vítimas de estelionato". Isso porque, no sábado anterior ao fechamento da empresa, o buffet ainda recebeu casais para assinar novos contratos e fazerem degustação. Já no domingo, fizeram um último evento e pediram para os funcionários voltarem apenas na quarta-feira.

Karla Rossetto Noiva "Quanto eles chegaram, a empresa já estava em processo de mudança, com computadores desmontados e a área revirada. Foi um fechamento de má-fé e de caso pensado. Todos os indícios são de que nós fomos vítimas de estelionato”.

No caso de Rossetto, o pagamento de R$ 52 mil foi feito à vista e o casamento já estava marcado para julho. Depois do anúncio, entrou em contato com os canais de comunicação da empresa, mas recebeu apenas um informativo padrão de que o Buffet Colonial entraria em contato com ela.

Legenda: Empresa era conhecida por suas cerimônias de luxo e de qualidade Foto: Reprodução/Instagram

"Parece tudo de caso pensado e sem nenhuma ética com os clientes".

Justificativa do Buffet Colonial

Em nota enviada ao g1, o estabelecimento declarou que a empresa está entrando em contato diariamente "com cada um dos clientes". Segundo o buffet, são apenas 74 impactados com o fechamento.

“O Buffet Colonial é uma empresa séria, está ciente do tamanho do problema e vem trabalhando para resolver todos os casos, de todos os clientes. Infelizmente, devido à pandemia, a empresa entrou em uma grande crise financeira, que chegou ao seu limite na última semana”, disse em nota.

Segundo eles, o aviso foi dado quando a empresa chegou em seu limite. "Já concretizamos alguns reembolsos e estamos trabalhando para resolver tudo o quanto antes".

Porém, ainda não há prazos definidos para todos os clientes afetados.

Prejuízo de R$ 82 mil após fechamento

Um outro cliente afetado pelo anúncio foi o analista de sistemas Caio Sinigalia. Em 2021, já estava com a festa paga e, após precisar remarcar para agosto de 2022, devido à pandemia, o Buffet Colonial cobrou cerca de R$ 12 mil a mais. O valor total do contrato fechou em R$ 82 mil.

Como o casamento segue agendado para agosto, Caio e a noiva, Beatriz, devem se esforçar para contratar um outro serviço para não desistirem da cerimônia sonhada pelos dois. Dessa vez, será mais barato e simples.

Caio Sinigalia Analista de Sistemas “Foi muito duro a gente pagar tudo sem nenhuma ajuda familiar, como desejávamos. Estamos nos sentindo desolados, tristes e culpados por tudo isso”.

Segundo o g1, os casais afetados buscaram a polícia e registraram um boletim de ocorrência contra a empresa. Além disso, também devem entrar na Justiça contra os administradores do Buffet Colonial.

