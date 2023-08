Suspeito de estuprar jovem e motorista que a deixou na rua são indiciados em BH

Wemberson Carvalho da Silva, 47, suspeito de estuprar uma jovem em um campo de futebol foi indiciado pela Polícia Civil por estupro de vulnerável, em Belo Horizonte. A informação foi divulgada pelo G1, nesta quarta-feira (9).

Conforme o portal de notícias da TV Globo, as delegadas Carolina Bechelany e Danúbia Quadros também informaram que o motorista de aplicativo que deixou a vítima desacordada na calçada, em frente ao prédio onde ela mora, foi indiciado por abandono de incapaz.

Danúbia Quadros Delegada O estupro de vulnerável foi comprovado, inclusive por laudo pericial. Ficou muito evidente, com tudo que foi apurado, que ele abandonou essa jovem, que estava desacordada, na porta de casa. Então, é um crime que se enquadra, uma conduta que se enquadrou perfeitamente no crime de abandono de incapaz

A delegada Danúbia Bastos explicou ainda que outros envolvidos ligados ao caso não foram indiciados porque não houve uma conduta típica que pudesse ser "enquadrada penalmente".

Indiciamento

De acordo com a polícia, a investigação iniciou-se em 30 de julho, dia em que a vítima de 22 anos foi estuprada após sair do show do cantor Thiaguinho, no Estádio Mineirão. O inquérito foi concluído e enviado à Justiça, nesta terça-feira (8).

Wemberson Carvalho da Silva foi preso em flagrante e está no Presídio Inspetor José Martinho Drumond, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, desde o dia 31. Durante o depoimento à Polícia Civil, ele preferiu ficar em silêncio.