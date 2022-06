Suspeita de agredir criança, diretora de escola no RS diz: 'não mordi forte'

A diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sadi Fortes, em Tenente Portela, no Norte do Rio Grande do Sul, está sendo investigada pela Polícia Civil.

Ela é suspeita de agredir uma criança de 4 anos e teria admitido que a mordeu em gravações de áudio encaminhadas à família. O caso aconteceu na terça-feira (21). As informações são do portal g1.

"Se ficar comprovado que a suspeita agrediu a criança, ela poderá responder por lesão corporal e por crime previsto no Estatuto da Criança e Adolescente [ECA]", afirma o delegado Roberto Audino, responsável pelo inquérito instaurado na quinta (23).

Ainda de acordo com a publicação, a mãe do menino afirmou que a diretora encaminhou gravações em áudio para o celular do pai da criança informando ter dado a mordida.

Em uma das gravações, a diretora disse:

"Com certeza, mãe. Eu, como diretora, não deveria ter feito o que fiz. Não mordi forte, só apertei, como quando a gente brincava, quando criança, de fazer reloginho no amiguinho que estava brincando. Só isso que eu fiz. (...) Mas, infelizmente, eu tinha vontade de morder de verdade. Porque o seu filho foi muito malcriado com os coleguinhas hoje".

A mãe revelou que a mordida foi forte e que a criança teria dito para ela que doeu e que chorou por causa dela.

Investigação

A criança foi transferida de escola após o episódio, a pedido dos pais, e a Prefeitura vai abrir processo para investigar a conduta da diretora.

“Nesta data, proceder-se-á a abertura de Processo Administrativo para apuração dos fatos, que será conduzido por comissão designada para condução do processo”, disse em nota o secretário de Planejamento, Administração e Comunicação Social da prefeitura de Tenente Portela, Paulo Farias.