Candidato morre após passar mal em TAF do concurso para Polícia Civil do Rio

Um candidato do concurso para inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro, identificado como Fábio Henrique Silva, de 41 anos, morreu durante a prova física na capital fluminense. As informações são do g1.

O teste aconteceu no Centro de Treinamento de Deodoro, na Zona Oeste da cidade. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, na Zona Norte, mas não resistiu. A causa da morte não foi divulgada.

Em um vídeo registrado por um dos presentes durante a prova é possível observar o momento que Fábio Henrique passa mal durante o teste e chega cair no solo da pista.

Legenda: Ele chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu Foto: reprodução

A Polícia Civil lamentou o falecimento do candidato e informou ao portal que ele apresentou um laudo médico para a realização do certame.

Caso semelhante no Ceará

No último dia 12 de junho, a dentista Darlene Sonaria Ferreira, de 30 anos, faleceu após passar mal durante a Avaliação de Capacidade Física da Polícia Militar do Ceará (PMCE), realizada em Fortaleza.

Ela chegou a ser encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), segundo nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

Conforme uma prima da moça, que não quis ser identificada, a candidata sofreu um infarto durante a prova para ingresso no cargo de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Complementares da PMCE.

