Sérgio Cabral só deve deixar a cadeia na segunda-feira (19), diz advogado de defesa

A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral comunicou, neste sábado (17), que ele deve deixar a cadeia na segunda-feira (19), seguindo para prisão domiciliar em Copacabana. As informações são do g1.

A decisão da soltura dele foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que considerou excessivo o tempo de prisão preventiva em uma das ações de que ele é alvo. Entretanto, ele será encaminhado ao regime domiciliar por conta de outro processo.

Segundo o STF, a expectativa é de que o resultado do julgamento só seja proclamado na segunda. Na data em questão, a Justiça Federal do Paraná, responsável pela ordem de prisão preventiva revogada, poderá expedir o alvará de soltura.

Prisão desde 2016

Cabral cumpria prisão preventiva desde 2016 por conta de processo da Lava Jato em Curitiba. Entretanto, a 2ª Turma do STF concedeu entendimento de que esta já havia se estendido sem decisão em última instância.

Em outros processos, ele também teve a prisão preventiva transformada em domiciliar. Nesses casos, eles são relativos à Operação Eficiência, deflagrada em dezembro de 2021, sobre ocultação de patrimônio ilegal, e, em março deste ano, no processo da Operação Calicute.

Segundo o advogado de defesa de Cabral, Daniel Bialski, ele só deve deixar a prisão na segunda-feira, justamente por conta dos trâmites legais.