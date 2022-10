Sequestro em SP: vídeo mostra carro de luxo batendo em ônibus durante perseguição

Durante a perseguição policial no resgate ao casal que foi feito refém na manhã desta sexta-feira (21), em São Paulo, os sequestradores bateram o veículo de luxo roubado das vítimas na lateral de um ônibus antes de parar. O momento foi registrado por uma câmera de segurança e publicado pelo G1.

O carro, da marca Land Rover, chega a bater ainda em outro veículo antes de ser "fechado" pelas viaturas da Polícia Militar.

Em seguida, de acordo com as imagens, policiais se aproximam, apontam a arma em direção ao veículo e começa uma troca de tiros. Assista:

Sequestro São Paulo: carro com vítimas bateu em ônibus durante perseguição policial https://t.co/rXbKeTJbCd pic.twitter.com/JMyGkMJ62z — Diário do Nordeste (@diarioonline) October 21, 2022

O sequestro

Um casal foi feito refém em São Paulo por volta das 7 horas desta sexta (21). De acordo com a TV Globo, as vítimas foram abordadas no carro por ao menos três criminosos quando trafegavam pela Avenida das Cerejeiras, na Vila Maria. Dois dos sequestradores fugiram e um manteve o homem e a mulher dentro da Land Rover por três horas.

O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar foi o que atuou durante ação criminosa. A mulher foi solta pelo assaltante por volta de 9h50, quando saiu da Land Rover. Pouco depois, o sequestrador liberou o homem e se entregou aos policiais.

Segundo as vítimas informaram ao G1, o sequestrador estava fazendo transferências bancárias com os celulares das vítimas e pretendia levar o veículo de luxo, que custa quase R$ 700 mil.