Senador Telmário Mota é acusado de estupro pela própria filha; político nega

O senador Telmário Mota (PROS-RR) foi acusado de assédio pela própria filha. A adolescente, de 17 anos, afirma que o pai a assediou, tocou em suas partes íntimas e tentou arrancar a sua roupa no último domingo (14), Dia dos Pais, em Roraima.

Ela registrou um boletim de ocorrência contra Telmário e a Polícia Civil investiga o caso. Em nota, o senador negou a acusação e afirmou ser vítima de perseguição política. As informações são do portal g1.

De acordo com a publicação, a filha do parlamentar disse que, desde o episódio, sente medo e uma "dor que não se acaba".

Entenda o caso

A menina contou que o pai a forçou entrar em seu carro e a ingerir bebidas alcoólicas. Além disso, afirmou que o senador tomou seu celular durante os assédios para que ela não pedisse ajuda para ninguém.

A adolescente disse ainda que Telmário tentou tirar sua roupa "inúmeras" vezes, além de tentar beijá-la e tocar nas partes íntimas. De acordo com a adolescente, essa foi a primeira vez que o parlamentar teve esse tipo de comportamento.

Além de negar o assédio, Telmário Mota disse que a filha passa "por um grave distúrbio psicológico"

Medida protetiva

Ainda conforme a publicação, o caso foi registrado na Polícia Civil como estupro de vulnerável ainda na noite de domingo. Após a queixa, a mãe da menina afirma que a juíza Graciete Sotto Mayor Ribeiro, da Vara de Crimes Contra Vulneráveis, concedeu uma medida protetiva em favor da filha.

Segundo a mãe, Telmário Mota está proibido de se aproximar da adolescente e da família dela, devendo manter distância de 500 metros. A assessoria do Tribunal de Justiça de Roraima informou que não pode dar informações sobre o processo por estar em segredo de justiça.

Nota do senador na íntegra

"Tomei conhecimento hoje, por meio de mensagens de whatsapp, de um suposto boletim de ocorrência com acusações gravíssimas, mentirosas, absurdas, rasteiras e levianas.

Não sei informar, contudo, se de fato foi registrado o malfadado B.O., ou se se trata de mais uma mentira de pessoas que querem a todo custo prejudicar a minha campanha.

A maldade humana não tem limite e quando se trata de política são capazes de qualquer coisa. Dois anos atrás um irmão meu, dependente químico, completamente fora de lucidez, foi filmado falando mentiras contra mim. Tive que recorrer à justiça para estabelecer a verdade. Se não fosse a justiça, as mentiras estariam até hoje sendo livremente espalhadas nas redes sociais e jornais comprados pelo grupo adversário com dinheiro roubado dos cidadãos de Roraima.

Agora, um dia antes do início do período eleitoral, novamente sou vítima de um absurdo desse. Se utilizam de uma filha minha que está passando por um grave distúrbio psicológico, com tentativas de tirar a própria vida, para tentar me atingir e prejudicar a minha candidatura à reeleição.

Repudio, de maneira profunda, tudo que está sendo repassado por adversários e suas aves de rapina que fazem fortuna criando e espalhando mentiras contra pessoas que tentam livrar Roraima de um grupo político que há anos só dilapida o patrimônio público.

Reafirmo que não fui intimado de qualquer tipo de acusação nesse sentido. De qualquer maneira, novamente irei procurar a justiça, estabelecer a verdade. É lamentável que os nossos adversários não tenham limite em suas mentiras e ações criminosas".

Telmário Mota