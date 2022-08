Saiba quem é Wilker Leão, youtuber que provocou Bolsonaro

Puxado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) após chamá-lo de "Tchuchuca do Centrão", Wilker Leão é youtuber e advogado, além de cabo da reserva do Exército. O rapaz se envolveu em uma confusão com o político, nesta quinta-feira (18), na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, ao questionar a aliança do gestor com os partidos de centro.

No perfil que mantém na plataforma de compartilhamento de vídeo do Google, ele afirma que ingressou na vida militar em 2014, e, um ano depois, assumiu o cargo de auxiliar na assessoria jurídica da Secretaria de Economia e Finanças da corporação, onde permaneceu até este ano.

No YouTube, ele acumulava mais de 15,8 mil inscritos (até às 14h desta quinta-feira). Segundo a descrição da página, o objetivo do canal é "promover discussão acerca de tudo que está relacionado a esse universo político e militar".

"Tive muitas experiências com o Direito Militar e com a política interna da instituição, o que me permitiu adentrar em muitos temas polêmicos e relevantes acerca do militarismo, do direito e da política. E em razão dessa minha experiência e de tudo que tenho aprendido decidi compartilhar com você, por meio deste canal, a minha perspectiva acerca dos aludidos temas, na intenção de abrir seus olhos para a verdade por trás desses assuntos", detalha o jovem.

Além do canal no YouTube, ele também mantém perfis nas redes sociais com milhares de seguidores. No Instagram, são mais de 13,5 mil usuários o seguindo, já no TikTik são 127,1 mil.

Nas diversas páginas, Leão pública vídeos conversando com supostos eleitores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Bolsonaro — as quais ele chama de "petista" e "gado", respectivamente —, além do próprio presidente. Temas como eleições, militarismo e provocações são os mais comuns nas gravações.

Confronto antigo com Bolsonaro

Em abril deste ano, o militar ganhou projeção em outro debate com o gestor, quando o questionou, em meio a apoiadores do político, sobre uma declaração antiga em que Bolsonaro abordava "a realidade de cabos e soldados no quartel".

Na ocasião, o chefe do Executivo interrompe o rapaz e pergunta se ele estaria "revoltado" (assista abaixo). O vídeo alcançou mais de 2,5 milhões de visualizações no TikTok e 3,9 mil no YouTube.

'Tchuchuca do Centrão', 'vagabundo, 'safado'

O presidente Jair Bolsonaro foi provocado pelo youtuber Wilker Leão, nesta quinta-feira (18), e se envolveu em uma confusão. No momento, registrado na saída do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência em Brasília, o chefe do executivo foi chamado de "tchutchuca do Centrão".

Durante a saída de político da residência oficial, enquanto ele parou para tirar fotos com apoiadores, o rapaz foi empurrado e caiu no chão após fazer uma série de provocações. Não foi possível definir quem teria sido o responsável pela queda.

Irritado com o incidente, ele chamou o presidente de "vagabundo", "safado", "covarde" e "tchutchuca do Centrão", com celular em punho gravando a situação.

Em seguida, Bolsonaro chegou a entrar no carro para seguir os compromissos do dia, mas logo desceu do veículo e seguiu em direção a Leão, quando puxou o homem pela gola da camisa e pelo braço.

A confusão, no entanto, não impediu uma conversa entre Bolsonaro e o youtuber. Os dois se falaram após o ocorrido e o presidente seguiu para a Base Aérea.

