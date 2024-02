Seis capitais já deram início à vacinação contra a dengue em crianças

A vacinação contra a dengue já começou em pelo menos seis dos dez estados que foram selecionados pelo Ministério da Saúde para receberem o lote inicial de 712 mil doses. A distribuição das vacinas contra a dengue para 315 municípios iniciou no dia 8 de fevereiro.

Segundo levantamento da Agência Brasil, a vacinação teve início no Distrito Federal e em Goiás, duas das regiões com maiores índices de contaminação. As capitais Campo Grande (MS), Salvador (BA), São Luís (MA) e Rio Branco (AC) também iniciaram a imunização.

Outras duas cidades do Nordeste, Natal (RN) e João Pessoa (PB), também foram selecionadas e devem iniciar a vacinação na próxima segunda-feira (19). Os outros dois estados, São Paulo e Amazonas, ainda não têm data para começar a imunização.

SELEÇÃO DOS ESTADOS

O Ministério da Saúde selecionou dez estados para dar início à imunização de crianças de 10 a 11 anos. O primeiro lote contemplará 315 municípios que atendem aos critérios definidos pelo Ministério da Saúde em conjunto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).

Essa remessa atende a 60% do total de 521 municípios selecionados. A previsão é que as demais cidades recebam as doses até a primeira quinzena de março.