Saiba quem é a influenciadora Yre Sales Duarte, investigada por tráfico de drogas em Goiás

Yre Sales Duarte é uma influenciadora digital que acumula mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. Ela foi presa em flagrante na última quarta-feira (16) em Goiânia por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Na ocasião, a Polícia Militar de Goiás afirmou que estava lidando com uma velha conhecida da corporação. De acordo com o órgão, a influenciadora digital já foi abordada mais de 120 vezes. As informações são do portal g1.

Ela passou por uma audiência de custódia e foi solta utilizando tornozeleira eletrônica. No ato da prisão, uma viatura que fazia a patrulha no setor Jardim Novo Mundo, na capital goiana, abordou um veículo que ultrapassou diversos semáforos vermelhos.

No ato da abordagem, Yre e dois homens estavam no carro. Com eles, foram encontrados 50 porções de crack e quatro facas, que ainda continham resquícios da droga. Um celular que estava com a influenciadora digital também foi apreendido.

Conforme a PM, os três afirmaram, informalmente, que vendem crack na região da Praça do Trabalhador, em Goiânia. O tenente Kleber Martins, que participou da operação, comentou o assunto.

"Ela (Yre) representa boa parte da questão de fornecer drogas para o tráfico e uso na Praça do Trabalhador. Na rede social, posta como uma pessoa boa, que influencia os demais", observa o policial.

A defesa de Yre rebateu as acusações da PM. Sobre as mais de 120 abordagens, o advogado William Francisco disse que era normal por se tratar de uma moradora de rua.

Sobre o porte de drogas, a defesa pontuou que a influenciadora estava com o crack para o uso pessoal, já que ela é usuária, mas descartou qualquer envolvimento dela com o tráfico. Os advogados dos outros dois presos, que não tiveram identidades reveladas, não foram localizados.

Yre ganhou fama nas redes sociais como 'Mendigata' de Goiânia. Ela afirma que ganhava dinheiro fazendo coleta de recicláveis e vigiando carros e pontos comerciais, enquanto morava na rua.